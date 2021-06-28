Игра на Евро-2020 дала плоды: топ-клуб Европы Арсенал заинтересовался Яремчуком

Роман Яремчук защищает "сине-желтые" цвета нашей сборной на Евро-2020. Забивной нападающий уже попал в объектив лондонского Арсенала.

"Канониры" претендуют на Яремчука

Роман Яремчук отметился двумя голами в групповом раунде чемпионата Европы-2020. Такая результативность украинца привлекла внимание европейских клубов.

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Лондонский Арсенал обратил внимание на форварда. Бельгийский Гент хочет выручить за трансфер футболиста 20 миллионов евро. Пока неизвестно, готовы ли "канониры" заплатить такие деньги за игрока сборной Украины.

Сам Яремчук также еще не определился со своим будущим. Скорее всего о его новом клубе будет известно уже после чемпионата Европы-2020.

Интерес к Яремчуку