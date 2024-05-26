"Будем усиливаться": президент Динамо анонсировал новые трансферы в преддверии старта в ЛЧ

Киевское Динамо летом планирует усилить состав перед новым сезоном. "Бело-синие" гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг клуба. Летом "бело-синие" планируют провести точечную селекцию.

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Сколько новых игроков подпишет Динамо

Серебряный призер УПЛ сезона 2023/24 продолжает делать ставку на собственных воспитанников. Однако не откажется от нескольких качественных исполнителей.

"Много трансферов не будет, это невозможно. Мы доверяем нашим украинским ребятам. Если мы кого-то и будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества.

Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры, и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Надеюсь, нам это удастся. Нам нужны два-три футболиста для усиления", – отметил Игорь Суркис.

Президент Динамо также сообщил о ситуации с кадровыми потерями. Игорь Суркис планирует поговорить с главным тренером "бело-синих" Александром Шовковским, чтобы решить этот вопрос. Клуб отдаст в аренду нескольких игроков, которые не имеют постоянной игровой практики, и вернет своих воспитанников, хорошо зарекомендовавших себя в других командах.

Трансферные слухи вокруг Динамо

Еще зимой киевляне подписали 4-летний контракт с игроком Черноморца Максимом Брагару. Он с успехом может сыграть вингера и флангового защитника.

На летние сборы тренерский штаб "бело-синих" планирует взять Николая Михайленко и Александра Яцика, которые прошлый чемпионат провели на правах аренды за Александрию и Зарю соответственно.

Что касается потерь, то киевляне планируют избавиться трех исполнителей: форварда Владислава Супряги, легионеров Бенито и Диалло.

Кроме того, 19-летний Антон Царенко может отправиться в аренду в один из клубов УПЛ.

Динамо начнет свой еврокубковый сезон со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На пути к групповому турниру команде Шовковского нужно пройти трех соперников.