Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансферні чутки довкола клубу. Влітку "біло-сині" планують зробити точкову селекцію.

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Скільки нових гравців підпише Динамо

Срібний призер УПЛ сезону 2023/24 продовжує робити ставку на власних вихованців. Проте не відмовиться від кількох якісних виконавців.

"Багато трансферів не буде, це неможливо. Ми довіряємо нашим українським хлопцям. Якщо ми когось і будемо запрошувати, то хороших гравців, а не для кількості.

Ми будемо посилюватись, у нас є кандидатури, і ми будемо це робити. Це будуть не тільки українці. Сподіваюсь, нам це вдасться. Нам потрібні два-три футболісти для підсилення", – зазначив Ігор Суркіс.

Президент Динамо також повідомив про ситуацію з кадровими втратами. Ігор Суркіс планує поговорити з головним тренером "біло-синіх" Олександром Шовковським, щоб вирішити це питання. Клуб віддасть в оренду кількох гравців, які не мають постійної ігрової практики, та поверне своїх вихованців, що гарно зарекомендували себе в інших командах.

До слова. Динамо розпочне свій єврокубковий сезон з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На шляху до групового турніру команді Шовковського потрібно пройти трьох суперників.

Трансферні чутки довкола Динамо