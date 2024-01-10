В соцсетях киевского клуба предложили болельщикам сделать свои прогнозы, кто будет первым новичком Динамо в 2024 году. Хотя в СМИ уже назвали фамилию этого футболиста, которую пока киевляне официально не подтвердили.

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"Бело-синие" сохраняют интригу.

По информации журналиста Игоря Бурбаса Динамо подписало предварительный контракт с 21-летним правым вингером одесского Черноморца Максимом Брагару. Тогда представитель СМИ сообщил, что игрок достанется киевлянами бесплатно, ведь перейдет в Динамо в статусе свободного агента. Вроде бы контракт Брагару с "моряками" истекает в конце этого сезона-2023/2024 (данные Transfermarkt).

Издание "ТаТоТаке" сообщило, что Брагару доиграет этот сезон в Черноморце и присоединится к Динамо летом 2024-го. Киевляне заключили соглашение с футболистом на 4 года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Потом появилась информация, что априори трансфер Брагару в Динамо не мог быть бесплатным.

Что известно о футбольной карьере Максима Брагару