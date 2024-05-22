Киевское Динамо уже оформило серебряные награды УПЛ и завоевало путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Тренерский штаб определился с имеющимся кадровым потенциалом.

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Динамо не рассчитывает на Супрягу и легионеров

По информации источника, трем игрокам Динамо, а также их агентам предложили искать новые команды. "Бело-синие" больше не рассчитывают на форварда Владислава Супрягу, вингеров Бенито и Самбу Диалло.

Кроме того, 19-летний Антон Царенко летом может отправиться в аренду. Юному хавбеку тяжело конкурировать за место в основе.

А вот воспитанники Динамо Александр Яцык и Николай Михайленко летом вернутся в родную команду. В нынешнем сезоне они играют в аренде за Зарю и Александрию соответственно.

Также Динамо планирует вернуть бразильца Витиньо из Ред Булл Брагантино. Его арендное соглашение завершается в июне 2024 года.

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