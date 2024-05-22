Киевское Динамо уже оформило серебряные награды УПЛ и завоевало путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Тренерский штаб определился с имеющимся кадровым потенциалом.
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Динамо не рассчитывает на Супрягу и легионеров
По информации источника, трем игрокам Динамо, а также их агентам предложили искать новые команды. "Бело-синие" больше не рассчитывают на форварда Владислава Супрягу, вингеров Бенито и Самбу Диалло.
Кроме того, 19-летний Антон Царенко летом может отправиться в аренду. Юному хавбеку тяжело конкурировать за место в основе.
А вот воспитанники Динамо Александр Яцык и Николай Михайленко летом вернутся в родную команду. В нынешнем сезоне они играют в аренде за Зарю и Александрию соответственно.
Также Динамо планирует вернуть бразильца Витиньо из Ред Булл Брагантино. Его арендное соглашение завершается в июне 2024 года.
Статистика исполнителей в сезоне 2023/24
- Владислав Супряга из-за хронических травм долго не мог набрать форму. В сезоне 2023/24 он сыграл в 8 матчах и отдал 2 ассиста. В среднем форвард проводил на поле 7 минут. Контракт с Динамо действует до 30 июня 2026 года.
- Бенито сыграл 22 матча за "бело-синих", забил 2 гола и отдал 1 ассист. Соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2026 года.
- Сенегалец Самба Диалло появлялся на поле 13 раз, но результативными действиями не отличался. Его контракт с динамовцами действует до конца 2026 года.
- Александр Яцык отыграл 25 матчей в составе Зари. На его счету 3 гола и одна голевая передача.
- Николай Михайленко стал одним из лидеров Александрии. Опорный полузащитник сыграл 16 матчей и забил 5 голов.