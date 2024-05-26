Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг клуба. Летом "бело-синие" планируют провести точечную селекцию.

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Сколько новых игроков подпишет Динамо

Серебряный призер УПЛ сезона 2023/24 продолжает делать ставку на собственных воспитанников. Однако не откажется от нескольких качественных исполнителей.

"Много трансферов не будет, это невозможно. Мы доверяем нашим украинским ребятам. Если мы кого-то и будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества.

Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры, и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Надеюсь, нам это удастся. Нам нужны два-три футболиста для усиления", – отметил Игорь Суркис.

Президент Динамо также сообщил о ситуации с кадровыми потерями. Игорь Суркис планирует поговорить с главным тренером "бело-синих" Александром Шовковским, чтобы решить этот вопрос. Клуб отдаст в аренду нескольких игроков, которые не имеют постоянной игровой практики, и вернет своих воспитанников, хорошо зарекомендовавших себя в других командах.

К слову. Динамо начнет свой еврокубковый сезон со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На пути к групповому турниру команде Шовковского нужно пройти трех соперников.

Трансферные слухи вокруг Динамо