Иду в церковь, молюсь и прошу помощи, – Усик дал совет Джошуа, который жаждет реванша

Александр Усик готов дать реванш Энтони Джошуа. Украинский боксер дал совет британцу.

Усик: Проблема именно в нас – в спортсменах

Александр Усик посетил поединок Василия Ломаченко в Нью-Йорке. В США украинский боксер пообщался с журналистами.

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Чемпион мира заговорил об Энтони Джошуа, который сейчас находится в поисках нового наставника. Британец считает, что причина его поражения в первом поединке с Усиком была в неправильном плане тренера на бой.

Александр дал совет сопернику. По мнению Усика, все проблемы и помощь прячутся внутри нас. Нужно лишь приложить усилия и найти ее.

"Я думаю, что проблема именно в нас – в спортсменах, бойцах. Мы что-то постоянно ищем, хотим найти где-то извне какую-то помощь. Она внутри нас, надо поковыряться в себе", – заверил украинец.

"Не отчаиваюсь, не загоняю себя в угол"

Усик рассказал свой маленький секрет, который помогает ему выйти из сложных ситуаций в жизни. Боксер из Украины в трудные времена обращается к Богу, идет в церковь и молится. Именно с помощью святых украинцу удается находить выход из любых проблем.

Знаете, что иногда я делаю? Когда у меня есть какие-то трудности в жизни, я не отчаиваюсь, не загоняю себя в угол. Я молюсь, иду в свою церковь, сажусь там внутри и просто наблюдаю, что там происходит. Я смотрю на своего Бога, на святых, которые помогают нам, и ищу в себе, что мне надо сделать. Конечно, я молюсь и прошу, чтобы Он мне помог,

– рассказал Усик.

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