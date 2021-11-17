В Швецию отправится шесть украинок

Главный тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец назвал состав команды, который отправится в шведский Эстерсунд.

Читайте также: Бринзак рассказал о ситуации с COVID-19 в сборной Украины

В Эстерсунд повезем шесть девушек – Елена Белосюк, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко,

– заявил главный тренер женской сборной.

Парикмахер рассказал, что Екатерина Бех травмировалась, когда приехали в Шушен, у нее сильно зажало плечо.

Специалист также уверяет, что Ирина Петренко сейчас находится в хорошей форме. По его словам, она проиграла даже меньше, чем на первых стартах IBU в прошлом году.

Главный тренер женской команды доволен выступлениями сестер Семеренок.

"Они пока не показывают экстраскорость на лыжах, но прошли гонки на неплохом уровне. Радует, что мы смогли померяться силами с лучшими спортсменками по итогам прошлого года", – отметил наставник женской команды.

Что касается Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной, то специалист отметил хорошие результаты обеих спортсменок.

"Юля Джима показала хороший ход, даже лучше, чем мы думали. Приятный сюрприз преподнесла Настя Меркушина: она обычно начинает сезон не очень, добавляет от гонки к гонке, а здесь – и ход хороший, и стрельба", – добавил тренер.

Предсезонные старты: как выступили украинки

В норвежском Шушене состоялись биатлонные соревнования, традиционно проходящие за несколько недель до официального начала сезона.

На контрольных соревнованиях в Норвегии выступили многие именитые спортсменки.

Двум украинкам удалось попасть в топ-10 в первой гонке, Джима финишировала 8-й, а Меркушина – 10-й.

Зато в масс-старте Джима выступила неудачно, она завершила гонку 39-й. Существенно удалось отыграть Валентине Семеренко. Она с одним кругом штрафа финишировала 12-ю, несмотря на то, что стартовала 34-ю.

Обратите внимание! Первые официальные старты биатлонного сезона начнутся 26-27 ноября – Кубок IBU и Кубок мира соответственно.