У кого есть шанс поехать в Пекин
Владимир Брынзак уже видит ориентировочный состав, который будет представлять страну на Олимпийских играх-2022. Президент Федерации биатлона Украины уверен, что в Пекин поедет лидер команды Юлия Джима.
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Также сюда он добавил Ирину Петренко (в прошлом – Варвинец).
Точно вижу там Джиму, Петренко. Скорее всего, что поедут Билосюк и Меркушина – у нас будет эта четверка. Думаю, что кто-то из сестер Семеренок или Дарья Блашко тоже попадет,
– рассказал Брынзак.
Напомним, что Петренко возобновила карьеру после двух лет без биатлона. Ирина после выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане пропустила следующий сезон из-за проблем с коленями, а тогда еще год из-за беременности.
Что касается мужской сборной "сине-желтых", то здесь Брынзак назвал четыре фамилии – Подручный, Прима, Цымбал и Дудченко. По мнению Брынзака, за пятое место будут бороться Тищенко и Ткаленко.
Стартует новый сезон
- Ранее главный тренер женской сборной Урош Велепец тоже говорил о составе в Пекин. Словенский специалист отметил, что Джима и Подгрушная имеют лучшие шансы среди украинок поехать на Олимпиаду-2022.
- Перед Олимпийскими играми биатлонисты успеют провести семь этапов Кубка мира. Первый стартует в шведском Эстерсунде (26 – 28 ноября).
- В Швеции примут участие шесть украинских биатлонисток – Елена Билосюк, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.