У кого есть шанс поехать в Пекин

Владимир Брынзак уже видит ориентировочный состав, который будет представлять страну на Олимпийских играх-2022. Президент Федерации биатлона Украины уверен, что в Пекин поедет лидер команды Юлия Джима.

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Также сюда он добавил Ирину Петренко (в прошлом – Варвинец).

Точно вижу там Джиму, Петренко. Скорее всего, что поедут Билосюк и Меркушина – у нас будет эта четверка. Думаю, что кто-то из сестер Семеренок или Дарья Блашко тоже попадет,

– рассказал Брынзак.

Напомним, что Петренко возобновила карьеру после двух лет без биатлона. Ирина после выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане пропустила следующий сезон из-за проблем с коленями, а тогда еще год из-за беременности.

Что касается мужской сборной "сине-желтых", то здесь Брынзак назвал четыре фамилии – Подручный, Прима, Цымбал и Дудченко. По мнению Брынзака, за пятое место будут бороться Тищенко и Ткаленко.

К слову. Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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