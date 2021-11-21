Состав сборной Украины

Недавно наставник мужской команды Юрай Санитра назвал трех биатлонистов, которые выступят в Швеции. Речь идет о Дмитрии Пидручном, Богдане Цимбале и Антоне Дудченко.

Кстати Два автора золотой эстафеты по биатлону в Сочи поедут на Олимпиаду-2022: о ком идет речь

На первом этапе Кубка мира у Украины есть возможность использовать пятерых биатлонистов. Поэтому 21 ноября Санитра назвал еще двух биатлонистов, которые стартуют в Эстерсунде.

Шанс выступить на этапе Кубка мира получили Денис Насико и Андрей Доценко.

Для Доценко это будет только вторая гонка на этапах Кубка мира. Ранее он неудачно выступил в спринте в Ансе сезона-2017/18. Для Насико этот этап станет дебютом в рамках Кубка мира.

Коронавирус ударил по сборной Украины

За несколько недель до старта нового сезона в мужской сборной Украины произошла вспышка коронавируса. В команде не назвали биатлонистов, которые заразились.

Однако впоследствии Юрай Санитра сообщил, что Сергей Семенов пока не готов к старту сезона из-за последствий коронавируса.

Артем Прима, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко продолжают подготовку к сезону в Норвегии.

Все четверо могут выступить в рамках второго этапа Кубка мира, который также пройдет в Эстерсунде.

Расписание первого этапа Кубка мира