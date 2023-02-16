Тиюо Куртуа повинью восстановился от травмы и уже вернулся к тренировкам в общей группе. Андрею Лунину совсем немного не хватило, чтобы дебютировать в плей-офф Лиги чемпионов.
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Заседает в ожидании
Тибо Куртуа получил травму ноги в преддверии матча с Мальоркой в рамках Ла Лиги. С момента повреждения бельгийца Лунин успел провести четыре поединка со стартовых минут "сливочных". Реал выиграл три матча с украинцем в составе и минимально проиграл той же Мальорке, однако Лунина не стоит судить за пропущенный курьезный мяч. Украинец успел в свою очередь провести сухой матч против Эльче и выиграть с Реалом клубный чемпионат мира, где Лунин отыграл как полуфинальный, так и финальный матч.
Следующий матч Реал Мадрид проведет против Осасуны в рамках Ла Лиги, а через три дня сыграет поединок против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Лунин в Испании
- После феерических выступлений за луганскую Зарю украинец перешел в мадридский Реал за 9 миллионов евро.
- Лунин сразу же начал ездить по арендам, которые успехом не заканчивались. В частности, был в Легенасе, Реал Вальядолиде и Реал Овьедо.
- Лунин провел уже 6 (3 сухих) матча за Реал в рамках Ла Лиги (в частности, против Барселоны ), один (сухой) в Кубке Испании и два в Лиге Чемпионов (оба против Шахтера).
- Андрей провел полуфинальный и финальный поединок клубного чемпионата мира в основе Реала. Лунин стал вторым украинцем, выигравший этот турнир