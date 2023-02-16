Тиюо Куртуа повинью восстановился от травмы и уже вернулся к тренировкам в общей группе. Андрею Лунину совсем немного не хватило, чтобы дебютировать в плей-офф Лиги чемпионов.

Достойно внимания Втрое меньше дисквалифицированного лидера: сколько Малиновский зарабатывает в Марселе

Заседает в ожидании

Тибо Куртуа получил травму ноги в преддверии матча с Мальоркой в рамках Ла Лиги. С момента повреждения бельгийца Лунин успел провести четыре поединка со стартовых минут "сливочных". Реал выиграл три матча с украинцем в составе и минимально проиграл той же Мальорке, однако Лунина не стоит судить за пропущенный курьезный мяч. Украинец успел в свою очередь провести сухой матч против Эльче и выиграть с Реалом клубный чемпионат мира, где Лунин отыграл как полуфинальный, так и финальный матч.

Следующий матч Реал Мадрид проведет против Осасуны в рамках Ла Лиги, а через три дня сыграет поединок против Ливерпуля в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Лунин в Испании