Во время разминки перед матчем травму получил основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа. Главному тренеру Реала Карло Анчелотти ничего не оставалось, как выпустить на поле украинца Андрея Лунина, пишет 24 канал.

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Однако уже на 13-й минуте украинский вратарь вытащил мяч из сетки собственных ворот. Досаднее всего, что этот гол отправил в ворота Реала защитник "сливочных" Начо Фернандес.

Во время борьбы на втором этаже с косоваром Ведатом Мурики (Мальорка) испанец дезориентировал Лунина и попал мячом в девятку.

Видео гола в ворота Лунина

К сожалению, этот гол оказался единственным в матче. Поэтому команда Лунина потерпела досадное поражение (0:1) в чемпионате Испании.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин сыграл за Реал восемь матчей, в которых пропустил пять мячей.