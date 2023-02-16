Тіюо Куртуа повінстю відновився від травми та уже повернувся до тренувань у загальній групі. Андрію Луніну зовсім трішки не вистачило, аби дебютувати в плей-офф Ліги чемпіонів.

Варте уваги Втричі менше за дискваліфікованого лідера: скільки Маліновський заробляє в Марселі

Засідає в очікуванні

Тібо Куртуа отримав травму ноги напередодні матчі з Мальоркою в рамках Ла Ліги. З моменту пошкодження бельгійця Лунін встиг провести чотири поєдинки зі стартових хвилин "вершкових". Реал виграв три матча з українцем в складі та мінімально програв тій ж самій Мальорці, проте Луніна не варто судити за пропущений курйозний м'яч. Українець встиг у свою чергу провести сухий матч проти Ельче та виграти з Реалом клубний чемпіонат світу, де Лунін відіграв як півфінальний матч, так і фінальний.

Настпуний матч Реал Мадрид проведе проти Осасуни в рамках Ла Ліги, а за три дня зіграє поєдинок проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Лунін в Іспанії