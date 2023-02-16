Издание StatsOMP обнародовало зарплаты футболистов Марселя. Согласно этим данным, зарплата Руслана Малиновского составляет 150 тысяч евро в месяц. Или 1,8 миллиона евро в год. Однако это без учета всевозможных бонусов, а также до вычета налогов.

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Зарплата Малиновского достаточно низкая по меркам клуба – он на 16-й позиции из 22-х.

Наиболее высокооплачиваемым игроком Марселя является защитник Эрик Байи, зарабатывающий почти втрое больше, чем Малиновский – 416 тысяч евро в месяц. Он находится в аренде во французском клубе – права на него принадлежат английскому Манчестер Юнайтед.

При этом Байи в начале января 2023 года получил дисквалификацию на семь матчей. В игре кубка Франции он довольно опасно прямой ногой влетел в грудь соперника – тот после столкновения попал в реанимацию.

Следует отметить, что третий в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Марселя – еще один зимний новичок Аззедин Унахи. Марокканский полузащитник, дошедший со своей сборной до полуфинала ЧМ-2022, получает в клубе 346 тысяч евро в месяц.

Что касается Малиновского, то его зарплата в Марселе больше, чем он до этого получал в итальянской Аталанте. Там ему платили около 1,1 миллиона евро в год. Пока украинец находится в Марселе в аренде.