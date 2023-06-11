Манчестер Сити впервые в своей истории стал обладателем Лиги чемпионов. В финальном поединке подопечные Пепа Гвардиолы минимально обыграли миланский Интер (1:0).

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В составе победителей награду получил аргентинский форвард Хулиан Альварес. 23-летний футболист наблюдал за финалом из ряда запасных.

Если бы Альварес вышел на поле хотя бы на несколько минут, он пополнил бы список игроков, которые играли в победных финалах чемпионата мира и ЛЧ в одном сезоне.

В декабре прошлого года нападающий стал чемпионом мира-2022 в составе сборной Аргентины. Тогда он стал одним из героев Мундиаля.

Хулиан Альварес с Кубком мира / instagram.com/juliaanalvarez

Кто из игроков выигрывал Лигу чемпионов и Мундиаль в одном сезоне

Первыми обладателями золотого дубля были 6 игроков мюнхенской Баварии: Зепп Майер, Пауль Брайтнер, Ханс-Георг Шварценбек, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и Ули Хенесс. В 1974 году они стали триумфаторами Кубка чемпионов и чемпионами мира в составе сборной ФРГ. Футболисты участвовали в обоих финалах.

Еще три игрока добились этого результата после победы в Лиге чемпионов с Реалом: француз Кристан Карамбе в 1998 году, бразилец Роберто Карлос в 2002 и последний раз француз Рафаэль Варан в 2018 году.

В элитном клубе в 2014 году мог оказаться немец Сами Хедира. Травма на разминке помешала ему выйти в финальном матче ЧМ с Аргентиной. За два месяца до этого Хедира выиграл Лигу чемпионов в составе "королевского клуба".

Все победители ЧМ и ЛЧ в одном сезоне, игравшие в финалах

1974: Зепп Майер, Пауль Брайтнер, Ганс-Георг Шварценбек, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Ули Хенесс (Бавария, ФРГ)

1998: Кристиан Карамбе (Реал Мадрид, Франция)

2002: Роберто Карлос (Реал Мадрид, Бразилия)

2018: Рафаэль Варан (Реал Мадрид, Франция)

Чемпион мира и обладатель ЛЧ, который мог оказаться в Шахтере

Аргентинец Хулиан Альварес был на карандаше селекционеров донецкого Шахтера, когда он еще играл в Ривер Плейте. Трансфер вундеркинда был почти согласован, а "горняки" предлагали за форварда 20 миллионов евро.

Однако молодой нападающий вместо Украины избрал Англию. За 21,4 миллиона евро Манчестер Сити выкупил права на футболиста. В сезоне 2022/23 Альварес сыграл за МС 49 матчей и забил 17 голов, в том числе 3 в Лиге чемпионов. Однако на финальный поединок Гвардиола оставил аргентинца на скамейке запасных.

На ЧМ-2022 в Катаре Альварес забил 4 гола в 7 матчах и отыграл 103 минуты в финале. Трансферная стоимость форварда составляет 50 миллионов евро.