Определился очередной победитель Лиги чемпионов 2022-2023. Триумфатором главного турнира Европы стал Манчестер Сити, который в финале минимально победил Интер, пишет 24 канал.

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Для наставника Манчестер Сити Пепа Гвардиолы – это уже третий Кубок в тренерской карьере. По этому показателю каталонец догнал Боба Пэйсли да Зинедина Зидана.

Первый взял три трофея с Ливерпулем в 70-80-е, второй же трижды подряд торжествовал с Реалом (2016-2018). Больше трофеев завоевал только Карло Анчелотти – 4 (по два с Миланом и Реалом).

Безумное достижение Гвардиолы

Более того, Гвардиола стал первым тренером, дважды выигрывавшим требл. В этом году Манчестер Сити также покорились чемпионат и Кубок Англии. Аналогичное достижение, но в Испании Пеп сделал с Барселоной в 2009-м.

Также Гвардиола вошел в еще один рейтинг уникальных тренеров. Испанец стал лишь шестым наставником, который смог выиграть Кубок или Лигу чемпионов с разными командами. Первые два трофея Пеп выиграл с Барселоной в 2009 и 2011 годах.

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Кто выигрывал КЕЧ/ЛЧ с двумя разными клубами

Первым это достижение покорилось Эрнсту Хаппелю. Австриец привел к европейской вершине Фейеноорд в 1970-м, а через 13 лет подарил Кубок Гамбургу.

Около 20 лет Эрнст оставался уникальным в этом аспекте. В 1997-м Оттмар Хитцфельд сделал победителем дортмундскую Боруссию, а в 2001-м торжествовал во главе другого немецкого гранда Баварии.

Третьим в списке стал Жозе Моуриньо. Первый трофей португальца пришелся на 2004 год из Порту. А уже в 2010-м "Особый" выиграл Лигу чемпионов с Интером.

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Чуть позже к рейтингу присоединился Юпп Хайнкес. Свой первый Кубок немец взял еще в 1998 с Реалом. А через 15 лет, в 2013-м, специалист привел к трофею Баварию.

Последним в Гвардиолу в список добавился легендарный Карло Анчелотти. Как уже отмечалось выше, итальянец смог повторить достижения даже дважды – в 2003 и 2007 годах с Миланом, а также в 2014 и 2022 годах с Реалом.