Сильнейшей командой Лиги чемпионов-2022/23 стал английский Манчестер Сити. В решающем поединке "горожане" с минимальным преимуществом в один мяч обыграли итальянский Интер, пишет 24 Канал.
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Второй финал и первый кубок Лиги чемпионов в истории Манчестер Сити
Манчестер Сити перед началом поединка считался главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Звездные футболисты и тренер-победитель Хосеп Гвардиола надеялись вписать свои фамилии в историю "горожан", еще ни разу не выигрывавших ЛЧ.
Итальянский Интер имеет более богатую клубную коллекцию выигранных еврокубков. Они рассчитывали хотя бы один трофей сезона 2022/23 привезти в Италию.
В первом тайме Манчестер Сити имел игровое преимущество над соперником. Хорошую возможность отличиться имел нападающий "горожан" Эрлинг Голланд. Но голкипер "нерадзурри" Андре Онана блестяще справился с ударом норвежца.
Судьбу поединка решил один единственный удар, который нанес хавбек "горожан" Родри. На 68-й минуте поединка испанец эффектным ударом подарил "ушастый кубок" Манчестер Сити.
Видеообзор матча Манчестер Сити – Интер:
Отметим, что Манчестер Сити со второй попытки победил в Лиге чемпионов. В 2021 году команда Гвардиолы уступила Челси (0:1).
Еврокубковые финалы Манчестер Сити:
- Кубок кубков-1970: Гурник Забже (2:1)
- Лига чемпионов-2021: Челси (0:1)
- Лига чемпионов-2023: Интер (1:0)
Финалы Интера:
- Кубок чемпионов-1964: Реал (3:1)
- Кубок чемпионов-1965: Бенфика (1:0)
- Кубок чемпионов-1967: Селтик (1:2)
- Кубок чемпионов-1972: Аякс (0:2)
- Кубок УЕФА-1991: Рома (2:0, 0:1)
- Кубок УЕФА-1994: Казино (1:0, 1:0)
- Кубок УЕФА-1997: Шальке 04 (1:0, 0:1, по пен. 1:4)
- Кубок УЕФА-1998: Лацио (3:0)
- Лига чемпионов-2010: Бавария (2:0)
- Суперкубок УЕФА-2010: Атлетико (0:2)
- Лига Европы-2020: Севилья (2:3)
- Лига чемпионов-2023: Манчестер Сити (0:1)