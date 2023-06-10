Сильнейшей командой Лиги чемпионов-2022/23 стал английский Манчестер Сити. В решающем поединке "горожане" с минимальным преимуществом в один мяч обыграли итальянский Интер, пишет 24 Канал.

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Второй финал и первый кубок Лиги чемпионов в истории Манчестер Сити

Манчестер Сити перед началом поединка считался главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Звездные футболисты и тренер-победитель Хосеп Гвардиола надеялись вписать свои фамилии в историю "горожан", еще ни разу не выигрывавших ЛЧ.

Итальянский Интер имеет более богатую клубную коллекцию выигранных еврокубков. Они рассчитывали хотя бы один трофей сезона 2022/23 привезти в Италию.

В первом тайме Манчестер Сити имел игровое преимущество над соперником. Хорошую возможность отличиться имел нападающий "горожан" Эрлинг Голланд. Но голкипер "нерадзурри" Андре Онана блестяще справился с ударом норвежца.

Судьбу поединка решил один единственный удар, который нанес хавбек "горожан" Родри. На 68-й минуте поединка испанец эффектным ударом подарил "ушастый кубок" Манчестер Сити.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Интер:

Отметим, что Манчестер Сити со второй попытки победил в Лиге чемпионов. В 2021 году команда Гвардиолы уступила Челси (0:1).

Еврокубковые финалы Манчестер Сити:

Кубок кубков-1970: Гурник Забже (2:1)

Лига чемпионов-2021: Челси (0:1)

Лига чемпионов-2023: Интер (1:0)

Финалы Интера: