Бущан возвращается в сборную
Александр Петраков объявил состав сборной Украины 17 сентября. В заявку попали три голкипера: Андрей Пятов, Денис Бойко и Дмитрий Резник.
Кстати Сборная Украины продолжила падение в рейтинге ФИФА
В резервном списке голкиперов были Георгий Бущан и Андрей Лунин.
23 сентября Петраков решил довызвать в сборную Украины вратаря Динамо Бущана. Таким образом, Георгий переведен из резервного состава сборной Украины в основной.
- В октябре сборная Украины сыграет два поединка в отборе на чемпионат мира-2022.
- Уже 9 октября Украина на выезде сыграет против Финляндии, после чего 11 числа примет во Львове Боснию и Герцеговину.
- Украине обязательно нужно побеждать в обоих поединках.