Бущан возвращается в сборную

Александр Петраков объявил состав сборной Украины 17 сентября. В заявку попали три голкипера: Андрей Пятов, Денис Бойко и Дмитрий Резник.

Кстати Сборная Украины продолжила падение в рейтинге ФИФА

В резервном списке голкиперов были Георгий Бущан и Андрей Лунин.

23 сентября Петраков решил довызвать в сборную Украины вратаря Динамо Бущана. Таким образом, Георгий переведен из резервного состава сборной Украины в основной.

  • В октябре сборная Украины сыграет два поединка в отборе на чемпионат мира-2022.
  • Уже 9 октября Украина на выезде сыграет против Финляндии, после чего 11 числа примет во Львове Боснию и Герцеговину.
  • Украине обязательно нужно побеждать в обоих поединках.