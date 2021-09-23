Бущан возвращается в сборную

Александр Петраков объявил состав сборной Украины 17 сентября. В заявку попали три голкипера: Андрей Пятов, Денис Бойко и Дмитрий Резник.

Кстати Сборная Украины продолжила падение в рейтинге ФИФА

В резервном списке голкиперов были Георгий Бущан и Андрей Лунин.

23 сентября Петраков решил довызвать в сборную Украины вратаря Динамо Бущана. Таким образом, Георгий переведен из резервного состава сборной Украины в основной.

Заметим, что Бущан пропустил три матча сборной Украины в сентябре. Страж ворот Динамо получил травму и только 18 сентября сыграл против Александрии в чемпионате Украины.