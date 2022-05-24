Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом, – Лунин
Источник:Вацко Live
Уже в субботу 28 мая мечта Андрея Лунина может стать реальностью. Мадридский Реал сойдётся в финале Лиги чемпионов с английским Ливерпулем.
Лунин: Мне сначала хотелось бы выиграть Лигу чемпионов
Андрей Лунин рассказал о двух главных целях на ближайшее время. Однако связана со сборной Украины, а другая на клубном уровне.
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Главной целью 23-летнего голкипера является выход на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. А другая – это победа в финале Лиги чемпионов, где Реал сыграет против Ливерпуля (28 мая).
Сейчас на 100% для меня и всех наших людей главная цель – выход на чемпионат мира в Катаре. Это даже не оговаривается. В личном профессиональном плане, конечно, мне сначала хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом. Уже 1 и 5 июня – чтобы была путевка на чемпионат мира,
– сказал Лунин.
Лунин уже раньше стал чемпионом Ла Лиги, а успех команды отпраздновал с семьей и флагом Украины прямо на футбольном поле.
Напомним, что после финала Лиги чемпионов Андрей поедет в расположение сборной Украины, которая в Словении готовится к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Первым соперником "сине-желтых" будет Шотландия. Поединок состоится 1 июня в Глазго. В случае положительного результата, украинцы 5 июня выйдут на футбольное поле против Уэльса, который был последним оппонентом в борьбе за путевку на Мундиаль.
Как для Лунина сложился уходящий сезон
- В сезоне-2021/2022 Андрей провел четыре матча в футболке Реала, в которых пропустил четыре гола.
- 23-летний голкипер дебютировал за мадридский клуб в Ла Лиге. Произошло это в дерби Мадрида против Атлетико. К сожалению, "сливочные" минимально проиграли сопернику после реализуемого пенальти от Янника Карраско (1:0).
- Во втором поединке Андрею удалось реабилитироваться и потянуть 11-метровый удар в матче против Кадиса. Игра Лунина позволила Реалу спастись от поражения – 1:1. После этой встречи Лунин получил место в символической сборной тура Ла Лиги и выдал лучший сейв тура.
- Не исключено, что по окончании сезона украинец отправится в аренду в другой клуб. Андрея не устраивает скудное время игровой практики.