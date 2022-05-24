Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом, – Лунин

Уже в субботу 28 мая мечта Андрея Лунина может стать реальностью. Мадридский Реал сойдётся в финале Лиги чемпионов с английским Ливерпулем.

Лунин: Мне сначала хотелось бы выиграть Лигу чемпионов

Андрей Лунин рассказал о двух главных целях на ближайшее время. Однако связана со сборной Украины, а другая на клубном уровне.

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Главной целью 23-летнего голкипера является выход на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. А другая – это победа в финале Лиги чемпионов, где Реал сыграет против Ливерпуля (28 мая).

Сейчас на 100% для меня и всех наших людей главная цель – выход на чемпионат мира в Катаре. Это даже не оговаривается. В личном профессиональном плане, конечно, мне сначала хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом. Уже 1 и 5 июня – чтобы была путевка на чемпионат мира,

– сказал Лунин.

Лунин уже раньше стал чемпионом Ла Лиги, а успех команды отпраздновал с семьей и флагом Украины прямо на футбольном поле.

Напомним, что после финала Лиги чемпионов Андрей поедет в расположение сборной Украины, которая в Словении готовится к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Первым соперником "сине-желтых" будет Шотландия. Поединок состоится 1 июня в Глазго. В случае положительного результата, украинцы 5 июня выйдут на футбольное поле против Уэльса, который был последним оппонентом в борьбе за путевку на Мундиаль.

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