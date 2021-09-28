Хотелось бы гораздо больше, – Усика не удовлетворил гонорар за бой с Джошуа

Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал свой гонорар за бой с Энтони Джошуа. Он отказался называть точную сумму, но признался, что ожидал значительно больше.

К слову, ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что за бой с британцем Александр Усик получит самый большой гонорар в своей карьере.

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Маловат гонорар

Хотя Александр Усик и не назвал точной суммы своего гонорара, но признался, что хотел бы получить больше.

Насчет количества денег я еще не могу вам сказать. То, что в интернете пишут, то, что заявляют знатоки – это... Не могу вам еще сказать сумму, чтобы не обмануть. Хотелось бы больше, да. Значительно больше,

– заявил боксер.

Деньги – не главное

Кроме того, супертяжеловес попытался объяснить, что обсуждение финансовых вопросов – не то, что интересует его прежде всего.

"Почему людей так волнуют деньги? Деньги-деньги-деньги-деньги... Почему не поведение человека, его мозги? Почему мир настолько сошел с ума? Деньги закончатся – это все временный фактор. Единственное, что останется с вами, когда вы отдадите Богу душу – это ваши поступки", – резюмировал Александр Усик.

Что еще известно о гонораре Усика