Хотел кровь из носа его подписать, – история первого "свидания" Ломаченко и его менеджера
Источник:ютуб-канал BoxOffice
Эгис Климас представляет интересы Василия Ломаченко. Менеджер вспомнил историю, когда впервые заприметил украинского боксера.
Климас: Надо посмотреть
Эгис Климас впервые увидел Василия Ломаченко на ринге в 2007 году. Было это на чемпионате мира в Чикаго. 57-летний американец общался с другими иностранными представителями, которые остались приятно поражены талантом украинца.
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Воу, какой малый. Надо посмотреть,
– сказал Климас.
К сожалению, в этом поединке Ломаченко потерпел первое поражение. С этого времени фамилия Василия постоянно была на слуху в боксерском сообществе.
"Я поставил себе такую цель"
После этого были Олимпийские игры, чемпионат мира. Но больше всего американского менеджера удивила серии WSB. После чего Климас поставил себе цель подписать Ломаченко.
Я поставил себе такую цель, чтобы кровь из носа, мне нужно взять Василия Ломаченко как боксера под свое крыло,
– вспомнил промоутер.
Успех Ломаченко в 2021-м году
- Ломаченко провел в профессионалах 18 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел лишь два поражения (от Орландо Салидо и Теофимо Лопеса).
- В 2021-м году Василий праздновал две победы – над Масайоши Накатани и Ричардом Комми.
- 33-летний украинский боксер хочет встретиться с Джорджем Камбососом, чтобы попытаться вернуть утраченные титулы чемпиона. Австралиец еще раньше пообещал дать шанс украинцу и включил Ломаченко в список потенциальных соперников.