Хорватия – Франция: прогноз

В прошлом туре сборная Франции сыграла в "сухую" ничью с Португалией 0:0. Вырвать победу для португальцев мог все тот же Роналду в компенсированное арбитром время. Он пробивал из угла с рикошетом. Но французов спасла штанга, пишет 24 канал.

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Хорваты на собственном поле принимали Швецию. Почти до конца матча счет держался 1:1. Но благодаря точному удару Крамаріча хозяева встречи одержали победу 2:1. Сборной Хорватии нужна только победа. Сейчас они идут "за спиной" Франции, уступая сопернику 4 очка. В активе Франции есть 7 заработанных пунктов, а вот в Хорватии – 3.

Французы тоже не прочь праздновать успех в матче. Если Португалии не удастся переиграть шведов, а Франция одержит победу над Хорватией, тогда французские футболисты смогут возглавить группу.

Статистика матчей на стороне сборной Франции. Французы еще ни разу не знали вкуса поражения в матчах против хорватов – 5 побед, еще дважды сыграли в ничью.

Поединок 4-го тура Лиги Наций Хорватия – Франция состоится 14 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45.

Хорватия – Франция: что прогнозируют букмекеры на матч Лиги Наций

Букмекеры Marathonbet считают, что победу в матче одержит Франция – 2,12. На успех хорватов стоит коэффициент 3,95. На то, что команды не смогут определить победителя матча и встреча завершится ничьей – 3,62.

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Первыми в матче отметятся гости – 1,78. А на то, что первыми голкипер соперника огорчит Хорватия – 2,45. Вероятно, что в конце матча в период с 76-90 минуты команды могут отличиться голами – 2,06.

Первая 45-минутка скорее всего завершится победой сборной Франции или ничьей – 1,176. Если принимать во внимание второй тайм, то тут специалисты думают, что на 100% тайм завершится победой какой-то сборной. На победу Хорватии или Франции во второй части встречи – 1,50.

По мнению экспертов, матч 4-го тура Лиги Наций может завершиться скорее всего ничьей 1:1 – 6,00. На победу Франции и тотал матча меньше 2,5 стоит коэффициент 4,30. А на аналогичный показатель, но тотал матча больше 2,5 – 3,38.