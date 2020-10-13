Хорватія – Франція: прогноз У минулому турі збірна Франції зіграла у "суху" нічию з Португалією 0:0.Вирвати перемогу для португальців міг все той же Роналду у компенсований арбітром час. Він пробивав з кута з рикошетом. Але французів врятувала штанга, пише 24 канал. Оце так курйоз:Голкіпер втік з воріт під час матчу: кумедний автогол захисника Естонії у Лізі Націй – відео Хорвати на власному полі приймали Швецію. Майже до кінця матчу рахунок тримався 1:1. Але завдяки влучному удару Крамаріча господарі зустрічі здобули перемогу 2:1. Збірній Хорватії потрібна лише перемога. Зараз вони йдуть "за спиною" Франції, поступаючись супернику 4 очками. У активі Франції є 7 зароблених пунктів, а от у Хорватії – 3. Французи теж не проти святкувати успіх у матчі. Якщо Португалії не вдасться переграти шведів, а Франція здобуде звитягу над Хорватією, тоді французькі футболісти зможуть очолити групу. Статистика матчі на стороні збірної Франції. Французи ще жодного разу не знали смаку поразки у матчах проти хорватів – 5 перемог, ще двічі зіграли у нічию. Поєдинок 4-го туру Ліги націй Хорватія – Франція відбудеться 14 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45. Хорватія – Франція: що прогнозують букмекери на матч Ліги Націй Букмекери Marathonbetвважають, що перемогу у матчі святкуватиме Франція – 2,12. На успіх хорватів стоїть коефіцієнт 3,95. На те, що команди не зможуть визначити переможця матчу та зустріч завершиться нічиєю – 3,62. Варто прочитати:Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу Першими у матчі відзначаться гості – 1,78. А на те, що першими голкіпер суперника засмутить Хорватія – 2,45. Ймовірно, що наприкінці матчу у період з 76-90 хвилини команди можуть відзначитись голами – 2,06. Перша 45-хвилинка швидше за все завершиться перемогою збірної Франції або нічиєю – 1,176. Якщо брати до уваги другий тайм, то тут спеціалісти гадають, що на 100% тайм завершиться перемогою якоїсь збірної. На звитягу Хорватії чи Франції у другій частині зустрічі – 1,50. На думку експертів, матч 4-го туру Ліги Націй може завершитись швидше за все нічиєю 1:1 – 6,00. На перемогу Франції і тотал матчу менше 2,5 стоїть коефіцієнт 4,30. А на аналогічний показник, але тотал матчу більше 2,5 – 3,38.