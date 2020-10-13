Хорватія – Франція: прогноз

У минулому турі збірна Франції зіграла у "суху" нічию з Португалією 0:0. Вирвати перемогу для португальців міг все той же Роналду у компенсований арбітром час. Він пробивав з кута з рикошетом. Але французів врятувала штанга, пише 24 канал.

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Хорвати на власному полі приймали Швецію. Майже до кінця матчу рахунок тримався 1:1. Але завдяки влучному удару Крамаріча господарі зустрічі здобули перемогу 2:1. Збірній Хорватії потрібна лише перемога. Зараз вони йдуть "за спиною" Франції, поступаючись супернику 4 очками. У активі Франції є 7 зароблених пунктів, а от у Хорватії – 3.

Французи теж не проти святкувати успіх у матчі. Якщо Португалії не вдасться переграти шведів, а Франція здобуде звитягу над Хорватією, тоді французькі футболісти зможуть очолити групу.

Статистика матчі на стороні збірної Франції. Французи ще жодного разу не знали смаку поразки у матчах проти хорватів – 5 перемог, ще двічі зіграли у нічию.

Поєдинок 4-го туру Ліги націй Хорватія – Франція відбудеться 14 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.