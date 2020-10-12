Сборная Франции и Португалии сыграли матч Лиги наций в воскресенье, 11 октября. Обеим командам отличиться забитым голом не удалось. Поэтому сильнейшего не определили.

Франция – Португалия 0:0

Этот матч проходил через несколько дней после того, как сборная Франции нанесла Украине унизительное и рекордное поражение 7:1. В том матче на поле вышли только Павар и Жиру в старте. И именно нападающему французов уже в начале встречи разбили голову.

Особенно настроенным на эту игру был нападающий Криштиану Роналду. На этот матч он надел специальные бутсы, которые изготовили в честь его 100 голов за сборную Португалии. В Европе за свою сборную больше никто не забивал. Впереди только рекорд иранского нападающего Даеи, у которого 109 голов.

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И именно у Роналду был едва ли не лучший шанс отличиться в первом тайме, когда к нему улетел мяч в штрафной площадке. Он уже готов был отправить мяч в ворота, но в последний момент его удар заблокировал Эрнандес.

Впоследствии же его партнер по команде Жоау Фелиш неудачно подставил ногу и испортил возможность отличиться Роналду, который находился в значительно лучшие позиции.

Французы же могли забивать усилиями Гризманна или Жиру. Но их ударам либо не хватало точности, либо надежно играл Руи Патрисиу в воротах.

В начале второго тайма команды обменялись моментами. Мбаппе эффектно прошел соперников и пробил с острого угла, но вратарь сумел отразить этот удар. В ответ возле противоположных ворот Роналду после прострела с фланга не сумел следует пробить по мячу.

Единственный раз за матч, когда мяч оказался в воротах, произошел на 73-й минуте. После подачи со штрафного Пепе головой отправил мяч в ворота. Но судья гол не засчитал из-за офсайда.

Вырвать победу для португальцев мог все тот же Роналду в компенсированное арбитром время. Он пробивал с угла с рикошетом. Но французов спасла штанга.

Матч так и закончился вничью 0:0.