Курьезный момент произошел в матче Лиги Наций Эстония – Северная Македония. Защитник сборной Эстонии не увидел, что голкипер вышел из ворот и отправил мяч в пустые ворота.

Защитник хозяев Мартен Кууск уже на 3-й минуте открыл счет встречи, но в пользу соперника. На 3-й минуте он решил разрядить ситуацию на своей половине поля и отдал пас на 18-летнего голкипера Карла Хейна, но молодой вратарь почему-то решил убежать из ворот на боковую линию штрафной, пишет 24 канал.

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Курьезный автогол в Лиге Наций

Защитник этого не увидел и отправил мяч назад прямо в сетку. Хейн, который проводил свой 3-й поединок за сборную, пытался добраться до мяча, но не успел спасти собственные владения.

Автогол записали на защитника Кууска, который после взятия ворот саркастически похлопал партнера по команде, который совершил непонятное действие в матче. В итоге Эстония смогла исправиться после курьезного автогола и сыграть в голевую ничью – 3:3.

Курьезный автогол Мартена Кууска смотрите видео