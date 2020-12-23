Украинский боксер Александр Усик высказался о возможном поединке с Майком Тайсоном. Украинец поражен формой американца после долгого перерыва.

Александр Усик поделился мнением о возвращении на ринг легендарного Майка Тайсона. Американец недавно провел первый бой за долгое время. Выставочный поединок между "Железным Майком" и Роем Джонсом-младшим завершился ничьей, что сильно возмутило 54-летнего Тайсона. Украинский боксер рассказал об американце в интервью The Sun.

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О бое с Тайсоном

По мнению Александра. Тайсон вернулся к любимому делу, которым не занимался довольно долгое время. Человеку нужно что-то, что он делает с любовью.

Украинский боксер также прокомментировал хотел бы он выйти на ринг с Тайсоном и планирует ли боксировать до такого возраста, как американец. Своим ответом Усик дал понять, что скорее всего еще долго будет радовать своих поклонников на ринге.

Я не думаю, что подрался бы с Майком Тайсоном. Скорее всего просто по-дружески обнял. Что касается, продолжу ли я карьеру до 54 лет, то это будет, если этого захочет Бог. Каждый должен реально оценивать себя, видеть, может ли он драться или нет,

– заявил украинец.

Александр признался, что следил за поединками братьев Кличко, Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Но кумиров украинца в этом списке нет. Им всегда был Мохаммед Али.

Последний поединок Усика: коротко

31 октября Усик провел бой против Дерека Чисоры. Поединок длился все 12 раундов, победу по единогласному решению судей одержал украинский супертяж – 117:112, 115:113, 115:113.

Украинец выглядел значительно интереснее соперника из Великобритании. В конце противостояния британец уже едва стоял на ногах и едва не упал. Казалось, что еще несколько раундов и Усик смог бы нокаутировать Чисору. Но большое количество ударов украинского боксера не привело к досрочной победе. Дерек из последних сил держался на ногах, но сумел устоять.

После этого поединка обязательный соперник Усика – Энтони Джошуа. Александр стремится провести бой. Но сам британец предпочитает выйти на ринг с земляком Тайсоном Фьюри. Пока окончательно неизвестно, как британцы попытаются решить вопрос с поединком и смогут ли уговорить Усика повременить с боем за титул.