Бывший чемпион мира Бастер Дуглас, который нанес первое поражение Майку Тайсону, заявил, что хочет выйти на ринг еще раз. Он готов позволить американцу взять у него реванш.

Если выставочный бой между боксерами будет организован, тогда "Железный Майк" получит возможность таки взять реванш за поражение 30-летней давности. Об этом рассказал Бастер Дуглас в интервью USA TODAY Sports.

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Готов провести реванш

"Безусловно, я был бы рад этой возможности. Все те годы я дрался только ради денег, и я все еще чувствую себя довольно неплохо, ты всегда чувствуешь, что у тебя остался еще один бой", – заявил Бастер.

На вопрос, почему он раньше не провел реванш с Тайсоном он признался, что никто так и не захотел его организовывать. Договоренности остались на уровне слов.

Добавим, что в ночь с 28 на 29 ноября Тайсон провел свой первый выставочный бой с Роем Джонсом-младшим. Поединок завершился ничьей, что привело к скандалу. Майк не согласился с решением судей, а главный конферансье Майк Баффер отказался объявлять ничью. Поэтому это пришлось сделать журналисту, который брал интервью после боя.

Как состоялся их первый бой: главное

В феврале 1990 года в Токио Дуглас провел бой с Тайсоном за титулы WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе. Букмекеры отдавали тотальное преимущество Майку и совсем не верили в силы его соперника. Сам "Железный Майк" отмечал, что почти не готовился к этому поединку.

В конце 8-го раунда Тайсон провел правый апперкот в челюсть, отправив Бастера в нокдаун. Казалось, что еще немного и соперник не сможет подняться, но иначе думал Дуглас. Он нашел силы и продолжил бой. В 10 раунде Дуглас провел мощную комбинацию – левый кросс, правый кросс и снова левый кросс. Такая комбинация шокировала Майка, который упал на канвас.

Тайсон чуть поднялся, держась одной рукой за настил и пытаясь другой рукой опираться на рефери. В это время рефери досчитал до девяти и остановил бой, видя, что Тайсон еле стоит на ногах. На момент остановки боя счет судей был ничейным.

Бастер нанес первое поражение Тайсону в его карьере. А бой получил статус "апсет года" по версии авторитетного журнала "The Ring".

Бастер Дуглас – Майк Тайсон видеообзор боя