Хочу увидеть, как Джошуа победит Усика в Великобритании, – промоутер британца

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о том, где состоится реванш Усик – Джошуа. Он в который раз намекнул, что предстоящий поединок может состояться в Великобритании.

Хирн: Джошуа обязан победить

Промоутер Джошуа надеется, что поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Великобритании, а его подопечный одержит победу.

Читайте также Происходит много событий, – промоутер Усика загадочно высказался о реванше с Джошуа

Энтони Джошуа обязан победить в этом бою. Я бы хотел увидеть, как он побеждает в Великобритании. Апрель – вероятная дата этого поединка. Я чувствую, что этот бой снова состоится в Великобритании,

– сказал Хирн.

Также специалист назвал возможное место проведения реванша Усик – Джошуа.

"Было бы отлично снова посетить стадион "Тоттенхэм Хотспур". "Уэмбли" – тоже хороший вариант. У нас есть ряд международных предложений", – добавил промоутер.

Усик – Джошуа: что известно о реванше