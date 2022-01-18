Хочу увидеть, как Джошуа победит Усика в Великобритании, – промоутер британца
Источник:BBC
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о том, где состоится реванш Усик – Джошуа. Он в который раз намекнул, что предстоящий поединок может состояться в Великобритании.
Хирн: Джошуа обязан победить
Промоутер Джошуа надеется, что поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Великобритании, а его подопечный одержит победу.
Читайте также Происходит много событий, – промоутер Усика загадочно высказался о реванше с Джошуа
Энтони Джошуа обязан победить в этом бою. Я бы хотел увидеть, как он побеждает в Великобритании. Апрель – вероятная дата этого поединка. Я чувствую, что этот бой снова состоится в Великобритании,
– сказал Хирн.
Также специалист назвал возможное место проведения реванша Усик – Джошуа.
"Было бы отлично снова посетить стадион "Тоттенхэм Хотспур". "Уэмбли" – тоже хороший вариант. У нас есть ряд международных предложений", – добавил промоутер.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В конце сентября 2021-го Усик сенсационно победил британского боксера. Судьи единогласно отдали победу украинцу
- Джошуа сразу после поражения активировал опцию реванша с Александром.
- Промоутер Джошуа ранее отмечал, что следующий поединок может состояться уже в апреле 2022-го.
- По словам Хирна, до конца января 2022-го обе стороны должны согласовать дату будущего реванша.