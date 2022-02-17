Хочешь мира – готовься к войне, – Беленюк показал, как чистит подаренное оружие после Игр-2020
Источник:фейсбук Жанна Беленюка
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в Токио и народный депутат фракции "Слуга народа" Жан Беленюк снова заверил, что не покинет Украину в случае нападения России. Спортсмен попросил украинцев сохранять спокойствие.
Беленюк: Главное – горячее сердце и холодный ум
На своей странице в фейсбуке украинский борец выложил фото, где показал, как чистит свое огнестрельное оружие. Жан Беленюк попросил украинцев принимать всю информацию о возможном вторжении российских войск в Украину с холодным умом.
Это достойно внимания Россия – подлая агрессивная недоимперия, напавшая на Украину, – легкоатлетка Лищинская
Хочешь мира – готовься к войне! Держи порох сухим, а "Макарова" чистым. И главное – горячее сердце и холодный ум! Сохраняем спокойствие,
– написал Беленюк.
Жан Беленюк / Фото из фейсбука спортсменаИнтересно. Этот пистолет борец получил после "золота" Олимпиады-2020. Это поощрительное отличие от Минобороны.
Ранее Беленюк заявлял, что не намерен покидать Киев даже во время нападения России. Народный депутат на все 100% уверен в силе украинской армии.Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Спортсмены призывают к спокойствию и осуждают Россию
- Жан Беленюк далеко не первый украинский спортсмен, поддержавший украинцев и осудивший планы России. Одним из первых был Владислав Гераскевич. Скелетонист после своего выступления на Олимпиаде-2022 показал плакат с фразой "Нет войне в Украине".
- Также обеспокоен ситуацией в родной стране биатлонист Артем Прима.
- Легкоатлетка Ирина Лищинская отметилась постом с мощнейшим текстом о России. Украинцы похвалили призера Олимпийских игр за такую патриотическую и жесткую позицию в отношении соседа-агрессора.