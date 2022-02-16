Лищинская: Крым – это Украина

На своей странице в фейсбуке Ирина Лищинская выложила фото сине-желтой ленты и написала свою позицию и вспомнила, как в 2014 году из-за военных действий была вынуждена покинуть родной Донецк.

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Призер Олимпийских игр рассказала. что лента, которая есть на фото, сохранилась еще с переезда из Донецка.

"Эту ленту спрятала и захватила с собой, когда срочно пришлось в 2014 году покинуть свой дом в Донецке. Завтра моя младшая дочь наденет ее в школу", – отметила Лищинская.

Украинская лента / Фото из фейсбука Ирины Лищинской

Легкоатлетка имеет четкую патриотическую позицию в отношении Крыма и других оккупированных Россией украинских территорий. Лищинская назвала Россию подлой недоимперией, убивающей украинский народ. Она верит в украинскую армию, которая защитит страну.

Донецк – это Украина! Луганск – это Украина! Крым – это Украина! Россия – подлая агрессивная недоимперия, которая напала на Украину и убивает украинцев! Пошли вы вон (нах*й) с нашей земли, оккупанты проклятые! Верим в Вооруженные силы Украины! Все вместе – мы сила! Слава Украине! Героям слава!,

– написала Ирина Лищинская.

Титулованная легкоатлетка уже не в первый раз выделяется своей патриотической позицией. В 2018 году спортсменка записала видеообращение в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Кто такая Ирина Лищинская

Ирина Лищинская – серебряный призер Олимпийских игр-2008 в Пекине в беге на 1500 метров.

Многократная чемпионка страны.

В 2007 году стала второй на чемпионате мира в японской Осаке на дистанции 1500 метров.

К слову. Украинские спортсмены все активнее приобщаются к флешмобу, в котором выражают поддержку стране перед возможным вторжением российских войск на территорию Украины.