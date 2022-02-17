Беленюк: Главное – горячее сердце и холодный ум
На своей странице в фейсбуке украинский борец выложил фото, где показал, как чистит свое огнестрельное оружие. Жан Беленюк попросил украинцев принимать всю информацию о возможном вторжении российских войск в Украину с холодным умом.
Это достойно внимания
Россия – подлая агрессивная недоимперия, напавшая на Украину, – легкоатлетка Лищинская
Хочешь мира – готовься к войне! Держи порох сухим, а "Макарова" чистым. И главное – горячее сердце и холодный ум! Сохраняем спокойствие,
– написал Беленюк.
Жан Беленюк / Фото из фейсбука спортсмена Интересно. Этот пистолет борец получил после "золота" Олимпиады-2020. Это поощрительное отличие от Минобороны.
Ранее Беленюк заявлял, что
не намерен покидать Киев даже во время нападения России. Народный депутат на все 100% уверен в силе украинской армии. Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ! Спортсмены призывают к спокойствию и осуждают Россию Жан Беленюк далеко не первый украинский спортсмен, поддержавший украинцев и осудивший планы России. Одним из первых был Владислав Гераскевич. Скелетонист после своего выступления на Олимпиаде-2022 показал плакат с фразой "Нет войне в Украине". Также обеспокоен ситуацией в родной стране биатлонист Артем Прима. Легкоатлетка Ирина Лищинская отметилась постом с мощнейшим текстом о России. Украинцы похвалили призера Олимпийских игр за такую патриотическую и жесткую позицию в отношении соседа-агрессора.