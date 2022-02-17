Беленюк: Главное – горячее сердце и холодный ум

На своей странице в фейсбуке украинский борец выложил фото, где показал, как чистит свое огнестрельное оружие. Жан Беленюк попросил украинцев принимать всю информацию о возможном вторжении российских войск в Украину с холодным умом.

Это достойно внимания Россия – подлая агрессивная недоимперия, напавшая на Украину, – легкоатлетка Лищинская

Хочешь мира – готовься к войне! Держи порох сухим, а "Макарова" чистым. И главное – горячее сердце и холодный ум! Сохраняем спокойствие,

– написал Беленюк.

Жан Беленюк / Фото из фейсбука спортсмена

Интересно. Этот пистолет борец получил после "золота" Олимпиады-2020. Это поощрительное отличие от Минобороны.

Ранее Беленюк заявлял, что не намерен покидать Киев даже во время нападения России. Народный депутат на все 100% уверен в силе украинской армии.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Спортсмены призывают к спокойствию и осуждают Россию