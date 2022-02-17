Беленюк: Головне – гаряче серце та холодний розум

На своїй сторінці у фейсбуці український борець виклав світлину, де показав, як чистить свою вогнепальну зброю. Жан Беленюк попросив українців приймати усю інформацію про можливе вторгнення російських військ в Україну з холодним розумом.

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Хочеш миру – готуйся до війни! Тримай порох сухим, а "Макарова" чистим. І головне – гаряче серце та холодний розум! Зберігаємо спокій,

– написав Беленюк.



Жан Беленюк / Фото з фейсбуку спортсмена

Цікаво. Цей пістолет борець отримав після "золота" Олімпіади-2020. Це заохочувальна відзнака від Міноборони.

Раніше Беленюк заявляв, що не збирається покидати Київ навіть під час нападу Росії. Народний депутат на усі 100% впевнений у силі української армії.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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