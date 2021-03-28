Российский гонщик Роберт Шварцман за три гонки на первом этапе Формулы-2 в Бахрейне дважды попал в аварии.

На гран-при Бахрейна в Формуле-2 предусмотрено три гонки. Первые две состоялись 27 марта, а основная – 28 марта.

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Российский гонщик команды Prema Racing Шварцман лишь первую из них проехал без проблем, финишировав на четвертом месте.

Во второй гонке Шварцман выбыл из гонки еще на первом круге, попав в аварию. Уже в первом повороте после старта он столкнулся с Даниэлем Тиктумом. И не смог продолжить гонку.

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The moment which ended Robert Shwartzman and Dan Ticktum's race in lap 1#BahrainGP #F2 pic.twitter.com/PqOO7ObDuU — Formula 2 (@Formula2) March 27, 2021

А уже во время гонки в воскресенье, 28 марта, Шварцман снова стал участником аварии. На этот раз он въехал в зад болида Роя Ниссани. И снова все произошло еще на первом круге. Но на этот раз Шварцман сумел продолжить гонку. Правда он сразу же был наказан проездом по пит-лейн.