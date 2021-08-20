Хижняк отказывается от роскошного контракта с компанией Кличко: причина

Серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк пока не планирует покидать любительский уровень бокса. Украинец отказывает компании братьев Кличко K2 Promotions, которая предложила сделку на роскошных условиях.

Отказывает ради олимпийского золота

Компания братьев Кличко K2 Promotions активно сватает к себе талантливого украинского боксера среди любителей Александра Хижняка. Легенды бокса предлагают привлекательные условия для серебряного призера Олимпиады-2020 в Токио. Для него приготовили соглашение будто он олимпийский чемпион.

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"Полтавский Танк", так его называют в мире бокса, считает, что еще не готов к профессиональному рингу. Хижняк хочет выиграть "золото" Олимпийских игр-2024 в Париже.

Поэтому не следует ждать Александра на профи-ринге следующие три года. 26-летний боксер надеется получить за это время еще больший опыт, который сможет помочь ему в профессионалах.

Не боюсь ли я потерять эти три года? Нет. Думаю, в профессиональный бокс надо переходить, когда ты готов. Это другой бокс, другая временная дистанция – вместо трех раундов у тебя двенадцать, другие соперники, другой подход. Это не просто выступил удачно на Олимпиаде, а завтра имеешь профессиональный контракт. Убежден, что три года до Олимпиады в Париже лучше подготовят меня к профессиональному боксу,

– заявил Хижняк.

Хижняк на Олимпиаде-2020