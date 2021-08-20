Відмовляє заради олімпійського золота

Компанія братів Кличків K2 Promotions активно сватає до себе найталановитішого українського боксера серед любителів Олександра Хижняка. Легенди боксу пропонують привабливі умови для срібного призера Олімпіади-2020 у Токіо. Для нього приготували угоду наче він олімпійський чемпіон.

Цікаво дізнатись Прагне стати олімпійським чемпіоном: Хижняк прийняв рішення щодо кар'єри

"Полтавський Танк", так його називають у світі боксу, вважає, що ще не готовий до професійного рингу. Хижняк хоче виграти "золото" Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Тому не слід чекати Олександра на профі-рингу наступні три роки. 26-річний боксер сподівається, отримати за цей час ще більший досвід, який зможе допомогти йому у професіоналах.

Чи не боюсь я втратити ці три роки? Ні. Гадаю, в професійний бокс треба переходити, коли ти готовий. Це інший бокс, інша часова дистанція – замість трьох раундів у тебе дванадцять, інші суперники, інший підхід. Це не просто виступив вдало на Олімпіаді, а завтра маєш професійний контракт. Переконаний, що три роки до Олімпіади в Парижі краще підготують мене до професійного боксу,

– заявив Хижняк.

Хижняк на Олімпіаді-2020