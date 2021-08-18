Хочет "золото" Олимпиады

Александр Хижняк в свои 26 лет остается боксировать в любителях. Украинец не намерен пока переходить в профессионалы.

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Боксер останется в любителя на еще один олимпийский цикл, чтобы стать олимпийским чемпионом в Париже-2024. Хижняк вспомнил финальный бой на Олимпиаде-2020 против Геберта Соузы. Александр признался, что даже не видел того рокового удара от бразильца.

К слову. После прилета наши призеры Олимпиады посетили Офис Президента Украины. Владимир Зеленский наградил наших спортсменов медалями "За заслуги".

"Был уверен, что этот путь приведет к олимпийскому золоту. Но, знаете, я пропустил тот удар в финале. Если честно, не видел его даже. Он прилетел ниоткуда и попал. Я быстро восстановился, и решение судьи точно не понимаю и не разделяю. И мне максимально помогают, чтобы я остался на еще один олимпийский цикл и выиграл золото в Париже", – отметил серебряный призер в Токио.

"Думаю, продолжим этот путь"

Украинец не собирается заглядывать в будущее. Но он и его команда планируют и хотят пройти этот олимпийский путь снова, чтобы получить "золото" на французской земле.

Нужно продолжить путь и остаться в олимпийском боксе, чтобы взять золото. Но, конечно, вспоминать по поводу исхода в Париже не стоит. Но мы планируем и хотим пройти, наверное, еще один олимпийский цикл и добыть золотую медаль в Париже. Думаю, продолжим этот путь,

– ответил украинский боксер.