Хочет "золото" Олимпиады
Александр Хижняк в свои 26 лет остается боксировать в любителях. Украинец не намерен пока переходить в профессионалы.
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Боксер останется в любителя на еще один олимпийский цикл, чтобы стать олимпийским чемпионом в Париже-2024. Хижняк вспомнил финальный бой на Олимпиаде-2020 против Геберта Соузы. Александр признался, что даже не видел того рокового удара от бразильца.
"Был уверен, что этот путь приведет к олимпийскому золоту. Но, знаете, я пропустил тот удар в финале. Если честно, не видел его даже. Он прилетел ниоткуда и попал. Я быстро восстановился, и решение судьи точно не понимаю и не разделяю. И мне максимально помогают, чтобы я остался на еще один олимпийский цикл и выиграл золото в Париже", – отметил серебряный призер в Токио.
"Думаю, продолжим этот путь"
Украинец не собирается заглядывать в будущее. Но он и его команда планируют и хотят пройти этот олимпийский путь снова, чтобы получить "золото" на французской земле.
Нужно продолжить путь и остаться в олимпийском боксе, чтобы взять золото. Но, конечно, вспоминать по поводу исхода в Париже не стоит. Но мы планируем и хотим пройти, наверное, еще один олимпийский цикл и добыть золотую медаль в Париже. Думаю, продолжим этот путь,
– ответил украинский боксер.
- Напомним, что Хижняк одержал победу в двух раундах. Но роковой пропущенный удар в третьем забрал все шансы на олимпийское золото. Украинец оказался на канвасе, но сразу взобрался на ноги.
- Судья не стал отчислять Александру и сигнализировал о победе бразильца. Хижняк так и не понял, почему рефери не позволил продолжить бой.