"Не знаю, почему рефери сразу остановил бой"

Украинский боксер не понимает, почему судья сразу остановил поединок после его падения на канвас. Хотя Александр Хижняк сразу поднялся на ноги и сигнализировал, что мог продолжить финальный поединок.

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После поединка боксер из Украины объяснил ситуацию в интервью. Он сам не понимает решения судьи, ведь мог продолжать поединок: "Через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо".

Не знаю, почему рефери сразу остановил бой. Во многих поединках отчисляют до 9, и после того бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжить. Случилось так, как случилось, на все воля Божья. Спасибо ему и за это. Хотелось победить. Нашей целью было "золото", но оно нам не покорилось. Возможно, нужно пройти этот путь снова,

– признался Хижняк.

Александр Хижняк – серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

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