Отказывает ради олимпийского золота
Компания братьев Кличко K2 Promotions активно сватает к себе талантливого украинского боксера среди любителей Александра Хижняка. Легенды бокса предлагают привлекательные условия для серебряного призера Олимпиады-2020 в Токио. Для него приготовили соглашение будто он олимпийский чемпион.
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"Полтавский Танк", так его называют в мире бокса, считает, что еще не готов к профессиональному рингу. Хижняк хочет выиграть "золото" Олимпийских игр-2024 в Париже.
Поэтому не следует ждать Александра на профи-ринге следующие три года. 26-летний боксер надеется получить за это время еще больший опыт, который сможет помочь ему в профессионалах.
Не боюсь ли я потерять эти три года? Нет. Думаю, в профессиональный бокс надо переходить, когда ты готов. Это другой бокс, другая временная дистанция – вместо трех раундов у тебя двенадцать, другие соперники, другой подход. Это не просто выступил удачно на Олимпиаде, а завтра имеешь профессиональный контракт. Убежден, что три года до Олимпиады в Париже лучше подготовят меня к профессиональному боксу,
– заявил Хижняк.
Хижняк на Олимпиаде-2020
- Напомним, что Александр в финале Олимпиады-2020 проиграл бразильцу Геберту Соузу. Хотя первые два раунда были за украинцем. Роковой удар в третьем раунде определил олимпийского чемпиона.
- Судья сразу после падения боксера из Украины причислил ему поражение, не став даже отсчитывать Хижняку.
- Александр в ярости покинул ринг и заявил, что не понимает такого решения рефери.
- Хижняк стал одним из шести олимпийцев, которые принесли "серебро" Украине в Токио. Эта награда стала единственной для нашей страны по боксу.