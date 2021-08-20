Отказывает ради олимпийского золота

Компания братьев Кличко K2 Promotions активно сватает к себе талантливого украинского боксера среди любителей Александра Хижняка. Легенды бокса предлагают привлекательные условия для серебряного призера Олимпиады-2020 в Токио. Для него приготовили соглашение будто он олимпийский чемпион.

Интересно узнать Стремится стать олимпийским чемпионом: Хижняк принял решение относительно карьеры

"Полтавский Танк", так его называют в мире бокса, считает, что еще не готов к профессиональному рингу. Хижняк хочет выиграть "золото" Олимпийских игр-2024 в Париже.

Поэтому не следует ждать Александра на профи-ринге следующие три года. 26-летний боксер надеется получить за это время еще больший опыт, который сможет помочь ему в профессионалах.

Не боюсь ли я потерять эти три года? Нет. Думаю, в профессиональный бокс надо переходить, когда ты готов. Это другой бокс, другая временная дистанция – вместо трех раундов у тебя двенадцать, другие соперники, другой подход. Это не просто выступил удачно на Олимпиаде, а завтра имеешь профессиональный контракт. Убежден, что три года до Олимпиады в Париже лучше подготовят меня к профессиональному боксу,

– заявил Хижняк.

Хижняк на Олимпиаде-2020