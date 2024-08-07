Бой Хижняка за золото Олимпиады-2024: где и когда смотреть финальный поединок по боксу

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится финал боксерского турнира в весовой категории до 80 килограммов. Бой за "золото" проведут украинец Александр Хижняк и представитель Казахстана Нурбек Оралбай.

Украинский боксер Александр Хижняк второй раз в своей карьере вышел в финал боксерского турнира Олимпийских игр. "Полтавский танк" попытается получить чемпионский титул, пишет 24 Канал.

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Где смотреть финальный бой Хижняк – Оралбай

Поединок за олимпийское "золото" украинские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире на региональных телеканалах Суспільного. Также болеть за нашего боксера можно будет на телеканале и сайте суспільне Спорт.

Кроме того, трансляция финального поединка Хижняк – Оралбай будет доступна на Youtube-канале Суспільне Спорт.

Бой Александра Хижняка и Нурбека Оралбая ориентировочно начнется в 23:51 по киевскому времени.

24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай.

Путь Хижняка в финал Игр-2024