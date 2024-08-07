Украинский боксер Александр Хижняк второй раз в своей карьере вышел в финал боксерского турнира Олимпийских игр. "Полтавский танк" попытается получить чемпионский титул, пишет 24 Канал.
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Где смотреть финальный бой Хижняк – Оралбай
Поединок за олимпийское "золото" украинские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире на региональных телеканалах Суспільного. Также болеть за нашего боксера можно будет на телеканале и сайте суспільне Спорт.
Кроме того, трансляция финального поединка Хижняк – Оралбай будет доступна на Youtube-канале Суспільне Спорт.
Бой Александра Хижняка и Нурбека Оралбая ориентировочно начнется в 23:51 по киевскому времени.
24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай.
Путь Хижняка в финал Игр-2024
- Александр Хижняк в 1/8 финала победил уроженца Украины Филиппа Акилова, который на Олимпиаде представляет Венгрию.
- В четвертьфинале "Полтавский танк" разобрался с бразильцем Вандерлеем Перейрой.
- В полуфинале Хижняк встретился с двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом из Кубы. В непростом поединке украинец одержал убедительную победу.
- Напомним, что на прошлых Играх в Токио-2020 Хижняк вышел в финал весовой категории до 75 килограммов. Тогда украинец потерпел неожиданное поражение нокаутом от бразильца Эберта Соузы, хотя до этого лидировал по счету.