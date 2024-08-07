В этот день атлеты будут соревноваться в 20 видах спорта. В десяти из них на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.
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Новый день на Олимпиаде-2024 для Украины
Украинские спортсмены будут участвовать в девяти дисциплинах. При этом в четырех из них будут иметь возможность выиграть награды
Уже гарантировал себе медаль боксер Александр Хижняк, который в финале будет соревноваться с казахом Нурбеком Оралбаем. Также имеем надежды на медали в ходьбе-эстафете с участием Ивана Банзерука и Людмилы Оляновской.
Отдельно стоит отметить дебютную схватку на Играх в Париже Жана Беленюка. Он начнет свой путь на турнире в 12:00.
Где смотреть Игры-2024 в Париже
Официальным транслятором Олимпиады-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт