Український боксер Олександр Хижняк вдруге у своїй кар'єрі вийшов у фінал боксерського турніру Олімпійських ігор. "Полтавський танк" спробує здобути чемпіонський титул, пише 24 Канал.

Читайте також Дебют Беленюка та фінал Хижняка у програмі дня: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 7 серпня

Де дивитись фінальний бій Хижняк – Оралбай

Поєдинок за олімпійське "золото" українські вболівальники зможуть подивитися у прямому ефірі на регіональних телеканалах Суспільного. Також вболівати за нашого боксера можна буде на телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Крім того, трансляція фінального поєдинку Хижняк – Оралбай буде доступна на Youtube-каналі Суспільне Спорт.

Бій Олександра Хижняка та Нурбека Оралбая орієнтовно розпочнеться о 23:51 за київським часом.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Олімпіади-2024 Хижняк – Оралбай.

Шлях Хижняка до фіналу Ігор-2024