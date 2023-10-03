Харлан подарила Залужному особую саблю, которой победила россиянку на скандальном ЧМ

Титулованная фехтовальщица Ольга Харлан стала воплощением украинской позиции и мужества на международной арене. После чемпионата мира-2023 в Милане (Италия) о фехтовальщице узнали даже те, кто и до этого не имел, кто такая Ольга Харлан.

Олимпийская чемпионка-2008 показала позицию украинского народа по отношению к России. Ольга заслуженно победила россиянку Анну Смирнову и в момент обязательных рукопожатий выдвинула впереди себя саблю. Харлан даже не думала пожимать руку представительнице враждебной страны.

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Харлан: Там Залужный, сердечко, оно как талисман будет нашей команды.

Этот момент сначала пропустили организаторы ЧМ-2023 в Милане, а затем стало известно, что украинку отстранили от соревнований. Этот момент вызвал неистовую огласку не только в соцсетях. В те часы по всей планете узнали, кто такая Ольга Харлан.

После этого FIE решила несколько отбелить свою уже испорченную репутацию и позволила Ольге принять участие в командных соревнованиях и дала Харлан олимпийскую лицензию в Париж-2024. Международная федерация фехтования изменила мировые правила.

В Украину Ольга вернулась национальным героем. В родной стране Харлан ждала приятная и одновременно неожиданная встреча с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, о которой мечтают миллионы украинцев.

В свою очередь фехтовальщица пришла к Залужному не с пустыми руками. Главнокомандующий ВСУ получил от Ольги саблю, по которой она фехтовала против "нейтральной" россиянки Смирновой на ЧМ в Италии.

Маска украинки пошла на нужды защитников из 47-й бригады. Кроме нее Ольга выручила более 10 тысяч долларов на аукционе, где выставила свою именную куклу Барби.

Я ему презентовала саблю, которой фехтовала в этом бою. Саблю – Залужному, а маску – на нужды нашим бойцам 47 бригады. Потому у меня сейчас ничего нет. Сейчас у меня должна быть новая экипировка. Но это очень столь классные моменты. С Валерием Федоровичем, конечно, была очень классная встреча,

– рассказала Харлан.

Залужный создал очень душевную и крутую встречу для Харлана, которую расспрашивал подробнее о ее виде спорта.

Валерий Федорович тоже не отпустил Ольгу с пустыми руками. Он подписал флаг Украины, который теперь будет талисманом нашей сборной и будет путешествовать с Харлан на все соревнования.

"У нас был очень классный разговор. Я пришел, он мне презентовал флаги, какие-то сувениры. Я так сижу, думаю: ничего себе. При мне он подписал это знамя и отдал. Поэтому один будет ездить со мной на все соревнования, все будут смотреть, потому что это большой флаг. Там Залужный, сердечко, оно как талисман будет нашей команды. И, конечно, второй для наших ребят", – ответила фехтовальщица.

Отметим, что во время визита Ольги в Украину она не только успела посетить семью и встретиться с Залужным, но и провела встреча с курсантами в Национальной академии СБУ и пришла на награждение Владимиру Зеленскому.