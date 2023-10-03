Олімпійська чемпіонка-2008 показала позицію українського народу до Росії. Ольга заслужено перемогла росіянку Анну Смірнову та у момент обов'язкових рукостискань висунула попереду себе шаблю. Харлан навіть не думала тиснути руку представниці ворожої країни.

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Харлан: Там Залужний, сердечко, воно як талісман буде нашої команди

Цей момент спершу пропустили організатори ЧС-2023 у Мілані, а згодом стало відомо, що українку відсторонили від змагань. Цей момент спричинив шалений розголос не лише у соцмережах. У ті години по усій планеті дізнались, хто така Ольга Харлан.

Після чого FIE вирішила дещо вибілити свою вже зіпсовану репутацію та дозволила Ользі взяти участь у командних змаганнях та дала Харлан олімпійську ліцензію у Париж-2024. Міжнародна федерація фехтування змінила світові правила.

В Україну Ольга повернулась національним героєм. У рідній країні на Харлан чекала приємна та водночас несподівана зустріч із Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, про яку мріють мільйони українців.

Своєю чергою фехтувальниця прийшла до Залужного не з порожніми руками. Головнокомандувач ЗСУ отримав від Ольги шаблю, якою вона фехтувала проти "нейтральної" росіянки Смірнової на ЧС в Італії.

Маска українки пішла на потреби захисників із 47-ї бригади. Окрім неї Ольга виручила понад 10 тисяч доларів на аукціоні, де виставила своє іменну ляльку Барбі.

Я йому презентувала шаблю, якою фехтувала в цьому бою. Шаблю – Залужному, а маску – на потреби нашим бійцям 47 бригади. Тому в мене зараз нічого немає. Зараз у мене повинно бути нове екіпірування. Але це дуже такі класні моменти. З Валерієм Федоровичем, звісно, була дуже класна зустріч,

– розповіла Харлан.

Залужний створив дуже душевну та круту зустріч для Харлан, яку розпитував детальніше про її вид спорту.

Валерій Федорович теж не відпустив Ольгу із порожніми руками. Він підписав прапор України, який тепер буде талісманом для нашої збірної та буде мандрувати з Харлан на усі змагання.

"У нас була дуже класна розмова. Я прийшла, він мені презентував прапори, якісь сувеніри. Я так сиджу, думаю: нічого собі. При мені він підписав цей прапор і віддав. Тому один буде їздити зі мною на всі змагання, усі будуть дивитися, бо це великий прапор. Там Залужний, сердечко, воно як талісман буде нашої команди. І, звісно, другий для наших хлопців", – відповіла фехтувальниця.

Відзначимо, що під час візиту Ольги до України, вона не лише встигла відвідати родину та зустрітись із Залужним, а й провела зустріч із курсантами у Національній академії СБУ та прийшла на нагородження до Володимира Зеленського.