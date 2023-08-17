Наша чемпионка по фехтованию не стала давить руку после победы над россиянкой Анной Смирновой. Что привело к провальному протесту представительницы вражеской страны, но в будущем дисквалификации Ольги Харлан из ЧМ-2023, как привела к безумной огласке.

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Харлан: Должны показывать всему миру, что война продолжается

Впоследствии эту дисквалификацию украинки приостановили, чтобы и приняла участие в командных соревнованиях в Милане. Ольга стала той фехтовальщицей, как заставила FIE внести поправки в правила этого вида спорта. Теперь уже официально украинские фехтовальщики не обязаны пожимать руку россиянам и белорусам, а просто поздороваться на расстоянии, которое и делала Харлан после встречи со Смирновой, но ответила отказом.

После сверхэмоционального ЧМ Харлан вернулась в Украину, где встретилась с курсантами в Национальной академии СБУ. Ольга поблагодарила всех за поддержку и еще раз заверила, что не может быть никаких рукопожатий с врагом.

Мы не можем пожимать руку нашему врагу. А должны показывать всему миру, что война продолжается, и эти нейтральные спортсмены не должны быть на международной арене. И мы будем все делать, чтобы их не было ни на олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях. Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности, Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!

– заявила Харлан.

Ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк вручил спортсменке высшую награду заведения - Знак уважения. Черняк заверил, что Ольга продемонстрировала на мировой спортивной арене главный украинский месседж – никаких рукопожатий с россиянами, только оружие! И только победа! Это достойный и сильный поступок представительницы СБУ! Черняк поблагодарил саблистку от всей Украины.



Харлан посетила Национальную академию СБУ / Фото СБУ

Отметим, что 16 августа Харлан похвасталась фотографией с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Обе фигуры являются воплощением украинской несокрушимости на пути главной победы страны в войне над Россией.