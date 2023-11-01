Харлан выручила солидные средства за аукцион: скольким воинам удалось оплатить реабилитацию

С начала полномасштабного вторжения украинские спортсмены активно вовлечены в процессы, приближающие нашу победу. Многие атлеты пошли с оружием в руках защищать Родину, большая же часть помогает донатами, волонтерством и медийной активностью.

Одной из самых эффективных спортсменок, прославляющих Украину медийно и на постоянной основе помогающих украинским воинам, является Ольга Харлан. Она уже неоднократно демонстрировала свою гражданскую позицию, за что пользуется большим уважением в украинском обществе.

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Доброе сердце украинской фехтовальщицы

Самой памятной стала история на чемпионате мира. Тогда россиянка Анна Смирнова очень хотела пожать руку украинской чемпионке, чтобы продемонстрировать миру, что спорт вне политики и помочь "запоребриковым" пропагандистам. Однако Ольга показательно не пожала руку россиянке во время соревнований ценой дисквалификации, но осталась верна своим жизненным принципам.

Еще одним красивым поступком украинка отметилась в конце лета 2023 года. Она запустила аукцион, на котором продала уникальную куклу Барби, которая была создана по ее прототипу, чтобы помочь войску. В результате у олимпийской чемпионки по фехтованию приобрели ценную для нее вещь за 10 400 долларов.

Вырученные средства пошли в "BODRO clinic" на реабилитацию украинских воином, пострадавших из-за военных действий. Стало известно, какое количество людей получили помощь благодаря этой инициативе.

Основатель клиники Сергей Крыжановский рассказал, что за эти средства 14 бойцам провели полный курс реабилитации, а еще троих прооперировали. Большое уважение Харлан за ее деятельность и доброе "сине-желтое" сердце.