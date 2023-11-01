Однією з найефективніших спортсменок, які прославляють Україну медійно й на постійній основі допомагають українськми воїнам, є Ольга Харлан. Вона вже неодноразово демонструвала свою громадянську позицію, за що користуються великою повагою в українському суспільсті.

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Добре серце української фехтувальниці

Найпам'ятнішою стала історія на чемпіонаті світу. Тоді росіянка Анна Смірнова дуже хотіла потиснути руку українській чемпіонці, щоб продемонструвати світу, що спорт поза політикою та допомогти "запорєбріковим" пропагандистам. Проте Ольга показово не потиснула руку росіянці під час змагань ціною дискваліфікації, але залишилася вірна своїм життєвим принципам.

Ще одним красивим вчинком українка відзначилася наприкінці літа 2023 року. Вона запустила аукціон, на якому продала унікальну ляльку Барбі, котра була створена за її прототипом, щоб допомогти війську. У результаті в олімпійської чемпіонки з фехтування придбали цінну для неї річ за 10 400 доларів.

Виручені кошти пішли до "BODRO clinic" на реабілітацію українських військових, які постраждали через воєнні дії. Стало відомо, яка кількість людей отримала допомогу завдяки цій ініціативі.

Засновник клініки Сергій Крижановський розповів, що за ці кошти 14 бійцям провели повний курс реабілітації, а ще трьох прооперували. Велика повага Харлан за її діяльність та добре "синьо-жовте серце".

Цікаво. Потужна позиція Ольги Харлан змусила проросійську FIE давати задню після розголосу, який стався на ЧС. Українка вже повернулася до змагань, попри "чорну картку", а також отримала ліцезію на участь в ОІ-2024 від МОК, хоча до цієї організації й особисто Томаса Баха запитань є дуже багато.