Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Похоже, россиянин уже активно готовится к поединку против Гейджи.

Фотографии с тренировки боксера выложил профиль Youcef в Twitter. На новых фото видно, как российский боец в перчатках и с накладками на ногах проводит спарринги.

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Чемпион возвращается

Опубликованы фотографии с тренировки бойца, которые, скорее всего, означают, что россиянин начал подготовку к поединку с Джастином Гейджи.

Бой с Гейджи должен был состояться 19 сентября на турнире UFC 253, но россиянин отказался. В команде Хабиба говорят, что российский боец проведет бой с Гейджи до конца 2020 года.

Добавим, что отец Хабиба умер 3 июля из-за осложнения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что менеджер чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) Али Абдель-Азиз опроверг слухи о завершении карьеры бойца. Он попросил отнестись с уважением к бойцу и не распространять ложь.