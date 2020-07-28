Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов повернувся до тренувань після смерті свого батька і тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Схоже, росіянин вже активно готується до поєдинку проти Гейджі.

Світлини з тренування боксера виклав профіль Youcef у Twitter. На нових фото видно, як російський боєць в рукавичках та з накладками на ногах проводить спаринги.

Читайте також: Конор МакГрегор може замінити Хабіба в бою з Гейджі

Чемпіон повертається

Опубліковані світлини з тренування бійця, які швидше за все, означають, що росіянин почав підготовку до поєдинку з Джастіном Гейджі.

Бій з Гейджі мав відбутись 19 вересня на турнірі UFC 253, але росіянин відмовився. У команді Хабіба говорять, що російський боєць проведе бій із Гейджі до кінця 2020 року.

Додамо, що батько Хабіба помер 3 липня через ускладнення від коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що менеджер чемпіона легкого дивізіону UFC Хабіба Нурмагомедова (28-0) Алі Абдель-Азіз спростував чутки про завершення кар'єри бійця. Він попросив поставитися з повагою до бійця і не поширювати брехню.