Менеджер чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) Али Абдель-Азиз опроверг слухи о завершении карьеры бойца. Он попросил отнестись с уважением к бойцу и не распространять ложь.

Он опроверг слухи об уходе бойца из октагона своим заявлением в Twitter. 3 июля из-за осложнения от коронавируса у Хабиба умер отец Абдулманап, который играл большую роль в его жизни, был тренером и секундантом.

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Опровержение от менеджера

У тренера был сложный вид кровоизлияния в мозг, а также сепсис.

После смерти отца много представителей прессы распространили информацию о возможном завершении карьеры. Поэтому менеджер обратился ко всем с просьбой.

Некоторые российские СМИ со ссылкой на меня сообщили, что Хабиб завершил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит по отцу. Я хочу, чтобы все с уважением отнеслись к этой ситуации и не распространяли лживые новости,

– написал менеджер.

Some of the Russian media reported I said Khabib is retired. This is absolutely false. Khabib is grieving with his father passing away. I want everyone to be respectful to the situation and don’t give fake news. — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) July 11, 2020

Хабиб Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в легком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру.

Осенью 2020 года Нурмагомедов должен встретиться с Джастином Гейджи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.