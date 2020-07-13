Менеджер Хабиба рассказал, завершит ли карьеру боец после смерти отца
Менеджер чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) Али Абдель-Азиз опроверг слухи о завершении карьеры бойца. Он попросил отнестись с уважением к бойцу и не распространять ложь.
Он опроверг слухи об уходе бойца из октагона своим заявлением в Twitter. 3 июля из-за осложнения от коронавируса у Хабиба умер отец Абдулманап, который играл большую роль в его жизни, был тренером и секундантом.
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Опровержение от менеджера
У тренера был сложный вид кровоизлияния в мозг, а также сепсис.
После смерти отца много представителей прессы распространили информацию о возможном завершении карьеры. Поэтому менеджер обратился ко всем с просьбой.
Некоторые российские СМИ со ссылкой на меня сообщили, что Хабиб завершил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит по отцу. Я хочу, чтобы все с уважением отнеслись к этой ситуации и не распространяли лживые новости,
– написал менеджер.
Хабиб Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в легком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру.
Осенью 2020 года Нурмагомедов должен встретиться с Джастином Гейджи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.